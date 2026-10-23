ЗМІ назвали п'ять кандидатів від ЄС на переговори з Росією

До списку кандидатів увійшли:

прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;

президент Фінляндії Александр Стубб;

президент Чехії Петр Павел;

прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен;

прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

За даними видання, з потенційними кандидатами вже контактували щодо можливої участі в переговорах.

Співрозмовник The Telegraph, знайомий із перебігом обговорень, зазначив, що Європейський Союз може направити до Путіна не одного представника, а цілу групу лідерів.

Такий підхід допоміг би уникнути конкуренції між країнами та ризику блокування окремих кандидатур. Попередні спроби домовитися про єдиного представника Європи не дали результату.