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СМИ назвали пять кандидатов от ЕС на переговоры с Россией

12:20 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)

Европейские лидеры рассматривают пятерых политиков, которые потенциально могли бы представлять Европу на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

В список кандидатов вошли:

  • премьер-министр Италии Джорджа Мэлони;
  • президент Финляндии Александр Стубб;
  • президент Чехии Петр Павел;
  • премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен;
  • премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

По данным издания, с потенциальными кандидатами уже контактировали по поводу возможного участия в переговорах.

Собеседник The Telegraph, знакомый с ходом обсуждений, отметил, что Европейский Союз может направить в Путин не одного представителя, а целую группу лидеров.

Такой подход помог бы избежать конкуренции между странами и риска блокирования отдельных кандидатур. Предыдущие попытки договориться о едином представителе Европы не дали результата.

Напомним, ранее мы сообщали, что среди европейских правительств растет осознание того, что в скором времени им, возможно, придется выдвинуть кандидатуру для ведения прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным по мирному урегулированию войны в Украине.

Поэтому страны ЕС ищут спецпредставителя для переговоров по Украине.

По данным Politico, особое внимание среди лидеров ЕС привлекает президент Финляндии Александр Стубб.

А вот глава Евросовета Антониу Кошта отказался участвовать в переговорах с Путиным.

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