СМИ назвали пять кандидатов от ЕС на переговоры с Россией

Европейские лидеры рассматривают пятерых политиков, которые потенциально могли бы представлять Европу на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
В список кандидатов вошли:
По данным издания, с потенциальными кандидатами уже контактировали по поводу возможного участия в переговорах.
Собеседник The Telegraph, знакомый с ходом обсуждений, отметил, что Европейский Союз может направить в Путин не одного представителя, а целую группу лидеров.
Такой подход помог бы избежать конкуренции между странами и риска блокирования отдельных кандидатур. Предыдущие попытки договориться о едином представителе Европы не дали результата.
Напомним, ранее мы сообщали, что среди европейских правительств растет осознание того, что в скором времени им, возможно, придется выдвинуть кандидатуру для ведения прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным по мирному урегулированию войны в Украине.
Поэтому страны ЕС ищут спецпредставителя для переговоров по Украине.
По данным Politico, особое внимание среди лидеров ЕС привлекает президент Финляндии Александр Стубб.
А вот глава Евросовета Антониу Кошта отказался участвовать в переговорах с Путиным.