СМИ назвали пять кандидатов от ЕС на переговоры с Россией

В список кандидатов вошли:

премьер-министр Италии Джорджа Мэлони;

президент Финляндии Александр Стубб;

президент Чехии Петр Павел;

премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен;

премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

По данным издания, с потенциальными кандидатами уже контактировали по поводу возможного участия в переговорах.

Собеседник The Telegraph, знакомый с ходом обсуждений, отметил, что Европейский Союз может направить в Путин не одного представителя, а целую группу лидеров.

Такой подход помог бы избежать конкуренции между странами и риска блокирования отдельных кандидатур. Предыдущие попытки договориться о едином представителе Европы не дали результата.