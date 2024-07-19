ЗМІ написали про викид радіації на Ростовській АЕС: у ГУР відреагували

Що передувало

19 липня у ЗМІ та соціальних мережах почала поширюватись інформація щодо того, що у Росії стався викид радіації після аварії на Ростовській АЕС. Однак офіційного підтвердження цьому немає.

Зокрема, російські Telegram-канали заявляють, що на Ростовській АЕС нібито не локалізували аварійне скидання радіоактивної води. Через це "йде постійний витік радіації". Влада Ростовської області заявляє, що АЕС працює штатно, а всі повідомлення про поломки та витік - фейки

Кремль також заперечує факт поломки на АЕС. Водночас у південних регіонах РФ та у тимчасового окупованому Криму було запроваджено графіки відключення електроенергії.

Реакція ГУР

За словами Юсова, за інформацією, яка поширюється у російських соціальних мережах уважно стежать. Однак всі дані потребують ретельної перевірки.

"Звичайно, всі українці і ми з вами з нетерпінням чекаємо на добрі новини що там іще буде палати на території РФ. Але перевіряємо, стежимо. Ну зрозуміло, що ті інформації, які поширюються із російських пабліків, - треба дуже уважно до цього ставитися і ділити на кілька порядків", - розповів Юсов.

Він нагадав, що Росія - є закритою державою і там досить часто замовчують дані про техногенні проблеми. Прикладом тому він згадав Чорнобиль і замовчування аварії на ЧАЕС.

"Виключати проблеми такого порядку ми не можемо і говорити повністю сьогодні що "це не так" - немає для цього підстав. Перевіряти повинні. Те, що режим Путіна може приховувати правду від власних громадян, від міжнародної спільноти про якісь серйозні проблеми в енергетичній сфері - так, може. Така природа диктатури, але правду все одно ми дізнаємося", - підкреслив Юсов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що у роботі Ростовської атомної електростанції, що у Росії, стався збій. Це призвело до відключень електроенергії у низці населених пунктів Росії, а також на окупованому півострові Крим.

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