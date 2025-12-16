ЗМІ написали про новий податок на відбудову: у владі пояснили ситуацію

"Ми не розглядаємо додаткові податки на відновлення. Джерелами відновлення мають бути кошти від детінізації, залучені нами кошти партнерів, зовнішні і внутрішні інвестиції, а також репараційні гроші від РФ. Крапка", - наголосив депутат.

Створення в Україні Фонду відбудови

Гетманцев зробив таку заяву у відповідь на слова заступниці міністра розвитку громад та територій Альони Шкрум, яка в інтерв'ю українському Forbes розповіла про створення Фонду відбудови.

"Працюємо над окремим Фондом відбудови", - заявила вона.

За її словами, для наповнення його коштами в Україні можуть запровадити окремий податок, за прикладом Японії. Вона додала, що його не вводитимуть до завершення війни.

Крім того, заступниця міністра назвала створення Фонду та пошук джерел для його наповнення "вимушеним кроком". Вона зауважила, що "жоден міжнародний банк у світі не був створений для відбудови країни під час війни".

Введення податку не розглядається

Пізніше Шкрум пояснила, що Мінрозвитку не планує ніякого податку на відбудову, а її слова в інтерв'ю невірно інтерпретували. Вона наголосила, що фінансувати відновлення країни мають не українці та європейці, а Росія.

"Мінрозвитку дійсно працює нам пошуком різних джерел для фінансування відбудови. Насамперед це кошти донорів. У нашому плані також - запустити спеціальний Фонд відновлення, за прикладом інших країн, що потерпали від масштабних руйнувань", - пояснила заступниця міністра.

Шкрум пояснила, що в інтерв'ю Forbes Ukraine лише навела приклад у вигляді введення спеціального податку окремими країнами.