СМИ написали о нападении на пограничника на Закарпатье: что об этом говорит ГПСУ

В Закарпатской области неизвестные напали на пограничника, отобрали у него оружие и сбежали на территорию Румынии. О случившемся уже проинформировали полицию, Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию закарпатского журналиста Виталия Глаголы и комментарий спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко.

Как написал Глагола в своем Telegram-канале, пограничник, отреагировавший на срабатывание сигнальной мины, заметил двух мужчин вблизи границы. Он произвел два предупредительных выстрела в воздух, но мужчины не остановились, а напали на него и отобрали пистолет "Форт 12 Р".

Более того, по словам Глаголы, злоумышленники, убегая, пять раз выстрелили в сторону пограничника, но не попали. Мужчинам удалось скрыться, а пока на место прибыли другие пограничники, они уже были на территории Румынии.

В комментарии РБК-Украина представитель ГПСУ рассказал, что инцидент произошел на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда при обнаружении попытки нарушителями незаконно пересечь границу вечером 24 мая.

"Об этом факте были проинформированы сотрудники Национальной полиции, СБУ и ГБР. Сведения о выявлении признаков преступления предусмотренного ч. 2 ст. 345 УКУ и ч. 4 ст. 186 УКУ внесены в ЕРДР. В настоящее время идет проверка", - сказал Демченко.