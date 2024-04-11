ЗМІ написали про "мирний план" Туреччини для України. У Зеленського відреагували

ЗМІ поширюють нову пропозицію Туреччини щодо "мирного плану" для закінчення війни в Україні. У Офісі українського президента Володимира Зеленського відреагували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка та видання " Нова-Європа ".

За даними видання, існує новий проект договору, який нібито заморозить війну між Росією та Україною. Згідно з джерелом, що познайомилося з документом, він просувається за посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана і є ініціативою турецької сторони.

Анонімне джерело видання стверджує, що текст документа на цей час має всі три сторони, тобто Туреччина, Росія та Україна.

Проект ґрунтується на документах перших переговорів у Стамбулі, і частина формулювань травня 2022 року увійшла до нового тексту. Мирну ініціативу може підтримати низка європейських політиків, яку також пропонуватимуть для підтримки окремим країнам Глобального Півдня.

Реакція в ОП

"Без спекуляцій і без ілюзій. Немає жодних альтернативних "мирних планів", які передбачають "не/програш РФ", - наголосив Подоляк.

Він підкреслив, що для України існує лише безумовна Формула миру, запропонована президентом Зеленським, яка ґрунтується на обов’язковості повного виходу РФ із території України, повернення до міжнародного права з переглядом ролі міжнародних інститутів, об’ємної юридичної та фізичної відповідальності за акт агресії та відповідних масштабних компенсацій.

"Все інше - це лише про бажання… продовжити війну через заморожування, ескалацію, збереження російського агресивного режиму…", - додав радник.