ЗМІ дізналися ймовірну причину смерті Папи Римського Франциска

Папа Римський Франциск помер через крововилив у мозку, повідомили лікарі. Ймовірною причиною смерті став інсульт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.
Папа Римський Франциск, духовний лідер католицької церкви, помер мирно, підтвердили лікарі римської лікарні Джемеллі, де він перебував на лікуванні.
За словами медиків, смерть стала наслідком серйозних проблем крововиливу з мозком, і наразі вивчається можливість того, що причиною став інсульт.
Медики наголошують на відсутності зв'язку між цією смертю і попередніми респіраторними проблемами, які призвели до госпіталізації Папи Франциска в лютому цього року.
У той час його стан був пов'язаний з інфекцією дихальних шляхів, але, за словами, це не має очевидного впливу на подальший розвиток подій.
Папа Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років. Він був 266-м главою Римо-католицької церкви і обіймав цю посаду з 13 березня 2013 року.
Папа Римський Франциск неодноразово висловлювався щодо агресії РФ проти України, закликаючи до миру і припинення насильства. Він називав війну "ганебною катастрофою для всього людства". Загалом, його позиція щодо російсько-української війни ґрунтувалася на закликах до миру, діалогу та припинення насильства.
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