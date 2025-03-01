ЗМІ дізналися, що розлютило Трампа ще до суперечки із Зеленським

Президент США Дональд Трамп відмовився від зустрічі з Володимиром Зеленським після напруженого діалогу в Овальному кабінеті, заявивши, що український лідер має залишити Білий дім.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона українська делегація розраховувала підписати угоду про постачання корисних копалин, але зустріч закінчилася без будь-яких домовленостей.

Джерела Axios також повідомляють, що Трампу не сподобався зовнішній вигляд Зеленського. Команда американського лідера заздалегідь просила українського президента відмовитися від військової форми. Зеленський прибув до Білого дому в чорному вбранні з національною символікою, але без офіційного костюма.

За даними, державний секретар США Марко Рубіо і радник із нацбезпеки Майк Вальц передали Зеленському, що він має покинути Білий дім.

Пізніше Трамп заявив у Truth Social, що Зеленський виявив "неповагу до США" і зможе повернутися тільки тоді, коли буде готовий до переговорів про мир.

Причина конфлікту

Розбіжності виникли після заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса, що дипломатія з Росією є єдиним шляхом до врегулювання конфлікту.

Зеленський відреагував, звинувативши Росію в невиконанні попередніх домовленостей, що викликало роздратування Трампа. Президент США звинуватив українського лідера в "грі з Третьою світовою війною".

Після інциденту американські союзники України висловили підтримку Зеленському, а демократи в Конгресі засудили поведінку Трампа. Однак його команда поклала відповідальність на українського лідера.

Відмова Трампа від подальшої підтримки може серйозно вплинути на Україну, особливо з урахуванням невизначеності поставок військової допомоги. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що тепер відносини між Вашингтоном і Києвом можуть змінитися.

Обидві сторони мають різне бачення ситуації: США вважають, що Київ затягував підписання угоди щодо мінералів, а Україна - що Вашингтон намагався нав'язати невигідну угоду.

Залишаючи Білий дім, Зеленський скасував два заплановані публічні заходи і заявив, що Україна прагне справедливого миру.