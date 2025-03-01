СМИ узнали, что разозлило Трампа еще до спора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп отказался от встречи с Владимиром Зеленским после напряженного диалога в Овальном кабинете, заявив, что украинский лидер должен покинуть Белый дом.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон украинская делегация рассчитывала подписать соглашение о поставках полезных ископаемых, но встреча закончилась без каких-либо договоренностей.

Источники Axios также сообщают, что Трампу не понравился внешний вид Зеленского. Команда американского лидера заранее просила украинского президента отказаться от военной формы. Зеленский прибыл в Белый дом в черном наряде с национальной символикой, но без официального костюма.

По данным, государственный секретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Вальц передали Зеленскому, что он должен покинуть Белый дом.

Позже Трамп заявил в Truth Social, что Зеленский проявил "неуважение к США" и сможет вернуться только тогда, когда будет готов к переговорам о мире.

Причина конфликта

Разногласия возникли после заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса, что дипломатия с Россией является единственным путем к урегулированию конфликта.

Зеленский отреагировал, обвинив Россию в невыполнении предыдущих договоренностей, что вызвало раздражение Трампа. Президент США обвинил украинского лидера в "игре с Третьей мировой войной".

После инцидента американские союзники Украины выразили поддержку Зеленскому, а демократы в Конгрессе осудили поведение Трампа. Однако его команда возложила ответственность на украинского лидера.

Отказ Трампа от дальнейшей поддержки может серьезно повлиять на Украину, особенно с учетом неопределенности поставок военной помощи. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что теперь отношения между Вашингтоном и Киевом могут измениться.

Обе стороны имеют разное видение ситуации: США считают, что Киев затягивал подписание соглашения по минералам, а Украина - что Вашингтон пытался навязать невыгодное соглашение.

Покидая Белый дом, Зеленский отменил два запланированных публичных мероприятия и заявил, что Украина стремится к справедливому миру.