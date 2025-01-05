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ЗМІ дізналися, що планує зробити Байден у останні дні на посаді

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Чинний президент США Джо Байден в останні дні на посаді виголосить дві великі промови. Таким чином він хоче підбити підсумки своєї 50-річної кар'єри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За словами джерел NBC News, перша промова Байдена буде присвячена зовнішній політиці. Вона відбудеться після 12 січня, коли він повернеться з Італії.

Байден, ймовірно, зосередиться на необхідності США підтримувати глобальні союзи, згадавши про розширення НАТО, розбудову відносин в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також військову і фінансову підтримку України після повномасштабного вторгнення РФ.

Друга промова Байдена буде стосуватися його роботи у Білому домі та на держслужбі. Це фактично буде прощальним зверненням до американців.

NBC News вважає, що традиційне звернення буде схоже на прощальні промови попередників Байдена - Джорджа Буша-молодшого, Білла Клінтона та Барака Обами.

За даними джерел видання, промови Байдена ще не готові, але його команда вже склала план і теми. 

Нагадаємо, 20 січня у США відбудеться інавгурація новообраного президента Дональда Трампа.

У Вашингтоні вже перейшли у стан "підвищеної загрози", оскільки у найближчі два тижні заплановані три резонансні події. Крім того, силовики посилюють заходи безпеки на тлі терактів, які сталися у Новому Орлеані та Лас-Вегасі у перший день нового року. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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