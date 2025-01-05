ЗМІ дізналися, що планує зробити Байден у останні дні на посаді

За словами джерел NBC News, перша промова Байдена буде присвячена зовнішній політиці. Вона відбудеться після 12 січня, коли він повернеться з Італії.

Байден, ймовірно, зосередиться на необхідності США підтримувати глобальні союзи, згадавши про розширення НАТО, розбудову відносин в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також військову і фінансову підтримку України після повномасштабного вторгнення РФ.

Друга промова Байдена буде стосуватися його роботи у Білому домі та на держслужбі. Це фактично буде прощальним зверненням до американців.

NBC News вважає, що традиційне звернення буде схоже на прощальні промови попередників Байдена - Джорджа Буша-молодшого, Білла Клінтона та Барака Обами.

За даними джерел видання, промови Байдена ще не готові, але його команда вже склала план і теми.