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СМИ узнали, что планирует сделать Байден в последние дни на должности

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Действующий президент США Джо Байден в последние дни на должности произнесет две большие речи. Таким образом он хочет подвести итоги своей 50-летней карьеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По словам источников NBC News, первая речь Байдена будет посвящена внешней политике. Она состоится после 12 января, когда он вернется с Италии.

Байден, вероятно, сосредоточится на необходимости США поддерживать глобальные союзы, упомянув о расширении НАТО, развитии отношений в Индо-Тихоокеанском регионе, а также военной и финансовой поддержке Украины после полномасштабного вторжения РФ.

Вторая речь Байдена будет касаться его работы в Белом доме и на госслужбе, это фактически будет прощальным обращением к американцам.

NBC News считает, что традиционное обращение будет похоже на прощальные речи предшественников Байдена - Джорджа Буша-младшего, Билла Клинтона и Барака Обамы.

По данным источников издания, речи Байдена еще не готовы, но его команда уже составила план и темы.

Напомним, 20 января в США состоится инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа.

В Вашингтоне уже перешли в состояние "повышенной угрозы", поскольку в ближайшие две недели запланированы три резонансные события. Кроме того, силовики усиливают меры безопасности на фоне терактов, которые произошли в Новом Орлеане и Лас-Вегасе в первый день нового года. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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