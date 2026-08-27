ua en ru
Чт, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Можуть подорожчати ноутбуки та консолі: ЗМІ дізналися про плани Трампа на нові мита

15:48 27.08.2026 Чт
2 хв
Мита можуть торкнутися техніки з чіпами
aimg Анастасія Никончук
Можуть подорожчати ноутбуки та консолі: ЗМІ дізналися про плани Трампа на нові мита Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює новий пакет тарифів на напівпровідники, який може торкнутися не лише безпосередньо мікрочіпів, а й широкого переліку техніки з їх використанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Мита можуть поширити на техніку

Згідно з пропозицією, тарифи планують застосовувати до ширшого кола технологічної продукції. Йдеться, зокрема, про ноутбуки, ігрові консолі та сервери центрів обробки даних.

Таким чином, ініціатива, що обговорюється, може вийти за рамки безпосереднього імпорту напівпровідників. При цьому остаточної структури майбутніх тарифів поки що не визначено.

Латник запропонував зв'язати тарифи з інвестиціями

Міністр торгівлі США Говард Латнік підтримує механізм, за якого іноземні компанії зможуть отримати звільнення від нових мит в залежності від їх інвестицій в американське виробництво чипів.

Така схема, згідно з публікацією Politico, має стимулювати розширення випуску напівпровідників усередині США.

Одночасно Вашингтон розглядає можливість поетапного запровадження нових тарифів. Однак параметри цієї схеми ще можуть суттєво змінитись у найближчі тижні чи місяці.

Reuters не підтвердило дані

Reuters не змогли незалежно підтвердити інформацію Politico. Білий дім та Міністерство торгівлі США на запити агентства з проханням прокоментувати повідомлення оперативно не відповіли.

Нагадуємо, що торгові переговори між США та Канадою завершилися без досягнення угоди щодо тарифів, тому сторони не змогли уникнути нових обмежень. Адміністрація Дональда Трампа вже визначила перелік канадських товарів, які з урахуванням нових заходів можуть оподатковуватись митом у розмірі 50%.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки
Новини
Обстріл "Епіцентру" у Харкові: як виглядає ТЦ після удару (фото, відео)
Обстріл "Епіцентру" у Харкові: як виглядає ТЦ після удару (фото, відео)
Аналітика
Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають
Роман Кот, Мілан Лєліч Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають