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Могут подорожать ноутбуки и консоли: СМИ узнали о планах Трампа на новые пошлины

15:48 27.08.2026 Чт
2 мин
Пошлины могут коснуться техники с чипами
aimg Анастасия Никончук
Могут подорожать ноутбуки и консоли: СМИ узнали о планах Трампа на новые пошлины Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
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Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает новый пакет тарифов на полупроводники, который может затронуть не только непосредственно микрочипы, но и широкий перечень техники с их использованием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Пошлины могут распространить на технику

Согласно рассматриваемому предложению, тарифы планируют применять к более широкому кругу технологической продукции. Речь идет, в частности, о ноутбуках, игровых консолях и серверах центров обработки данных.

Таким образом, обсуждаемая инициатива может выйти за рамки непосредственного импорта полупроводников. При этом окончательная структура будущих тарифов пока не определена.

Латник предложил связать тарифы с инвестициями

Министр торговли США Говард Латник поддерживает механизм, при котором иностранные компании смогут получить освобождение от новых пошлин в зависимости от их инвестиций в американское производство чипов.

Такая схема, согласно публикации Politico, должна стимулировать расширение выпуска полупроводников внутри США.

Одновременно Вашингтон рассматривает возможность поэтапного введения новых тарифов. Однако параметры этой схемы еще могут существенно измениться в ближайшие недели или месяцы.

Reuters не подтвердило данные

Reuters не смогло независимо подтвердить информацию Politico. Белый дом и Министерство торговли США на запросы агентства с просьбой прокомментировать сообщения оперативно не ответили.

Напоминаем, что торговые переговоры между США и Канадой завершились без достижения соглашения по тарифам, поэтому стороны не смогли избежать новых ограничений. Администрация Дональда Трампа уже определила перечень канадских товаров, которые с учетом новых мер могут облагаться пошлиной в размере 50%.

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