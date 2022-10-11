ЗМІ дізналися можливі обіцянки країн G7 Україні щодо посилення обороноздатності

Країни G7 сьогодні мають намір оголосити, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно, незважаючи на недавні кроки Росії щодо ескалації війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Країни "Великої сімки" також заявлять про свою непохитну відданість допомоги Україні у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності.

За даними Bloomberg, у спільній заяві буде сказано наступне: "Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та юридичну підтримку і твердо стояти на боці України стільки, скільки потрібно".

Також лідери США, Німеччини, Японії, Франції, Італії, Канади та Великобританії пообіцяють покласти додаткові економічні витрати на Росію та координувати зусилля для задоволення невідкладних потреб України у військовій техніці.

Лідери країн "Великої сімки" скликали спільну зустріч наступного дня після того, як Росія завдала серії ракетних ударів по Києву та низці інших міст України, істотно пошкодивши енергетичну інфраструктуру країни.