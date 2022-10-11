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СМИ узнали возможные обещания стран G7 Украине по усилению обороноспособности

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Вторник 11 октября 2022 16:34
СМИ узнали возможные обещания стран G7 Украине по усилению обороноспособности Фото: СМИ узнали возможные обещания стран G7 Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны G7 сегодня намерены объявить, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, несмотря на недавние шаги России по эскалации войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Страны "Большой семерки" также заявят о своей непоколебимой приверженности помощи Украине в поддержании ее суверенитета и территориальной целостности.

По данным Bloomberg, в совместном заявлении будет сказано следующее: "Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку и твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется".

Также лидеры США, Германии, Японии, Франции, Италии, Канады и Великобритании пообещают возложить дополнительные экономические издержки на Россию и координировать усилия для удовлетворения неотложных потребностей Украины в военной технике.

Лидеры стран "Большой семерки" созвали совместную встречу на следующий день после того, как Россия нанесла серию ракетных ударов по Киеву и ряду других городов Украины, существенно повредив энергетическую инфраструктуру страны.

Напомним, что сегодня, 11 октября, началось срочное совещание глав стран "Большой семерки" (G7). В нем принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

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