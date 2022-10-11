СМИ узнали возможные обещания стран G7 Украине по усилению обороноспособности
Страны G7 сегодня намерены объявить, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, несмотря на недавние шаги России по эскалации войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Страны "Большой семерки" также заявят о своей непоколебимой приверженности помощи Украине в поддержании ее суверенитета и территориальной целостности.
По данным Bloomberg, в совместном заявлении будет сказано следующее: "Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку и твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется".
Также лидеры США, Германии, Японии, Франции, Италии, Канады и Великобритании пообещают возложить дополнительные экономические издержки на Россию и координировать усилия для удовлетворения неотложных потребностей Украины в военной технике.
Лидеры стран "Большой семерки" созвали совместную встречу на следующий день после того, как Россия нанесла серию ракетных ударов по Киеву и ряду других городов Украины, существенно повредив энергетическую инфраструктуру страны.
Напомним, что сегодня, 11 октября, началось срочное совещание глав стран "Большой семерки" (G7). В нем принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.
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