СМИ узнали, когда Байден запросит у Конгресса 100 млрд долларов для Украины и Израиля

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, вероятно, запросит у Конгресса 100 млрд долларов для помощи Украине и Израилю уже 20 октября по американскому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

По информации издания, Байден отправит запрос в Конгресс насчет оборонной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также финансирования усилий по безопасности на границе США с Мексикой "на следующий день" после своей специальной речи о ситуации вокруг Израиля и Украины.

При этом речь Байдена состоится сегодня, 19 октября, в 20:00 по местному времени (20 октября, 3:00 по киевскому времени).

Как уточняют журналисты, в Конгрессе уже нашлись противники такой инициативы. В частности, девять сенаторов-республиканцев направили письмо лидерам в Сенате, в котором призвали выносить на голосование любую помощь Украине и Израилю отдельно.

Они объяснили свою позицию тем, что общий пакет помощи двум странам якобы может создать политические усложнения для поддержки Израиля.

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад Bloomberg сообщило, что Байден обратиться к Конгрессу с запросом, который включает помощь Украине и Израилю.

Он планирует попросить о выделении 100 млрд долларов для поддержки двух стран, которые находятся в состоянии войны.