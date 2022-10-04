ЗМІ дізналися, як швидко Путін може застосувати ядерну зброю і що може стати ціллю в Україні

"При певному ступені готовності зброя вивозиться з сховищ і переміщується в якесь інше місце, за потреби на добу. Це буде виявлено за допомогою супутників або інших засобів", - сказав експерт з ядерної безпеки в Інституті ООН в області роззброєння в Женеві Павло Подвиг.

Поки що американські та європейські офіційні особи заявляють, що жодних ознак такої підготовки немає.

За даними видання, у Росії приблизно 1900 таких озброєнь часів холодної війни, які все ще знаходяться на зберіганні, а також ракети і літаки, необхідні для їх доставки.

Джерело агентства, близьке до російського міноборони, заявило, що якщо Путін зважився на демонстраційний ядерний удар, то завдав би його по військовому об'єкту на території України.

Як зазначають журналісти, США попередили про "катастрофічну" реакцію на будь-яке застосування ядерної зброї з боку Росії. При цьому у разі взаємного використання, навряд чи процес згодом вдасться зупинити.

"Після того, як ядерну зброю буде використано, навіть так званим обмеженим чином, немає абсолютно жодної гарантії, що обидві сторони зможуть контролювати її застосування і що вона не переросте в тотальну ядерну пожежу", - цитує Bloomberg одного з опитаних експертів.

Водночас російський генерал у відставці Євген Бужинський заявив, що Кремль має низку способів загострити ситуацію і донести свій меседж, не влаштовуючи Армагеддон.

"Росія може посилити атаки на громадянську інфраструктуру України, знищивши більше електростанцій, а також націлившись на залізницю та інші об'єкти, що використовуються для перевезення американської та європейської зброї, - розповів він. - Щоб перемогти Україну, не потрібна ядерна зброя".