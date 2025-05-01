ЗМІ дізналися, як може вплинути угода про надра на допомогу Україні від США

Як зазначає видання, "довгоочікувана угода" про надра, підписана в середу, 30 квітня, між Україною і США, "дала Києву таку необхідну впевненість у довгостроковій підтримці Вашингтона".

"Це також може ускладнити президенту Трампу спробу примусити Україну до мирної угоди з Росією, яку Київ вважає такою, що завдає шкоди своїм національним інтересам", - зазначають журналісти.

Позиція Трампа щодо підтримки України

Джерела вважають, що малоймовірно, що Трамп повністю припинить військову та економічну допомогу Києву.

Вони кажуть, що Трамп "побоюється брати на себе провину, якщо Росія розтрощить Україну в разі, якщо він відмовиться від підтримки".

"Це буде проводити паралелі з хаотичним і принизливим виведенням військ США при колишньому президенті США Джо Байдені з Афганістану.

Його Трамп назвав "найганебнішою подією в історії нашої країни".

Україна може отримати системи ППО?

До того ж, нещодавні висловлювання міністра фінансів Скотта Бессента про угоду про надра, вселили "в Україну нову віру".

Після підписання угоди міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що Вашингтон може надати нові системи ППО для захисту українських міст від російських ракетних атак, але адміністрація Трампа не стала розглядати це питання.

Однак проєкт угоди передбачає, що Київ отримає допомогу США у сфері безпеки в обмін на доступ до своїх природних ресурсів.

"Це може не відповідати чітким гарантіям безпеки, про які від самого початку просив президент Зеленський, але в Києві сподіваються, що Трамп схвалить нові поставки американської зброї в Україну, хоча б для захисту енергетичних активів, у збереженні яких Америка тепер кровно зацікавлена", - констатують автори.

Наскільки військова допомога від США для України реальна і до чого тут настрій Трампа

Журналісти нагадують, що Трамп не схвалював жодної військової допомоги Києву з початку свого нового терміну президентства.

У статті підкреслюється і те, щоугоду також укладено на тлі того, що, судячи з усього, Трамп переосмислює своє ставлення до глави Кремля Володимира Путіна.

"Звичайно, все це може незабаром змінитися залежно від настрою Трампа. Але наразі угода, схоже, сигналізує про підйом у відносинах США та України після місяців потрясінь", - резюмують автори.