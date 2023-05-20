ЗМІ дізналися, хто переконав Байдена підтримати надання F-16 Україні

Представники США заявили, що держсекретар Ентоні Блінкен був головною силою в адміністрації, яка намагалася переконати президента Джо Байдена дозволити союзникам передавати літаки Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Блінкен був головною силою в адміністрації, яка домагалася дозволу союзникам передати літаки. Він також активно працював із різними країнами в рамках НАТО, щоб просувати цю політику.

За даними видання, Блінкен також відіграв головну роль, коли НАТО було в глухому куті, перед постачанням Україні сучасних танків.

У той час Німеччина вагалася щодо схвалення передачі танків Leopard 2 - блокпост, який було подолано, коли Блінкен підштовхнув Білий дім схвалити передачу танків M1 Abrams через небажання Пентагону, переконавшись, що союзники по обидва боки Атлантики були беручи на себе великі зобов'язання у воєнних зусиллях у тандемі.

Авіаційна коаліція

Понад рік підняття F-16 у небо над Україною для захисту від російських атак було святим Граалем Києва. Але адміністрація американського президента Джо Байдена, маючи в арсеналі США понад 1000 літаків і принаймні стільки ж було продано союзникам і партнерам по всьому світу, неодноразово говорила "ні". Зауважимо, що Сполучені Штати залишають за собою право вето на передачу літаків третім країнам іншим країнам.

Однак днями президент Байден сказав "так". Європейські союзники, які мають F-16 у своїх арсеналах, зазначили, що, можливо, готові їх постачати. Деякі з них зголосились навчати українських льотчиків та механіків.

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