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СМИ узнали, кто убедил Байдена поддержать предоставление F-16 Украине

Новина українською →
США, Суббота 20 мая 2023 16:19
СМИ узнали, кто убедил Байдена поддержать предоставление F-16 Украине Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Представители США заявили, что госсекретарь Энтони Блинкен был главной силой в администрации, пытавшейся убедить президента Джо Байдена разрешить союзникам передавать самолеты Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Изменение позиции Байдена, по словам американских, европейских и украинских чиновников, связано с постоянным давлением со стороны союзников, Конгресса и президента Украины Владимира Зеленского. Но главной движущей силой в администрации президента США был именно Блинкен.

По данным издания, Блинкен также активно работал с различными странами в рамках НАТО, чтобы продвигать эту политику. Блинкен также сыграл главную роль, когда НАТО было в тупике, перед поставкой Украине современных танков.

В то время как Германия колебалась по поводу одобрения передачи танков Leopard 2, Блинкен подтолкнул Белый дом одобрить передачу танков M1 Abrams, что и позволило убрать все преграды для танковой коалиции.

Авиационная коалиция

Более года поднятие F-16 в небо над Украиной для защиты от российских атак было святым Граалем Киева. Но администрация американского президента Джо Байдена, имея в арсенале США более 1000 самолетов и по крайней мере столько же было продано союзникам и партнерам по всему миру, неоднократно говорила "нет". Заметим, что Соединенные Штаты оставляют за собой право вето на передачу самолетов третьим странам другим странам.

Однако на днях президент Байден сказал "да". Европейские союзники, имеющие F-16 в своих арсеналах, отметили, что возможно готовы их поставлять. Некоторые из них согласились обучать украинских летчиков и механиков.

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