ЗМІ дізналися, хто може очолити Міноборони Британії

Наступником Бена Воллеса на посаді міністра оборони Британії може стати Грантс Шеппс. Він має досвід роботи в уряді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Як зазначають британські ЗМІ, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак сьогодні, 31 серпня, призначить нового очільника Міністерства оборони. Ймовірно, посаду отримає Грант Шеппс.

Шеппс зараз очолює Міністерсто енергетики та вуглецевої нейтральності Британії. Раніше він обіймав посади міністра Кабінету міністрів, міністра транспорту та недовго був міністром внутрішніх справ (під час перебування на посту прем'єра Ліз Трасс).

Варто зазначити, що нещодавно Шеппс відвідував Київ та рішуче засудив російську агресію проти України.

Воллес пішов у відставку

Сьогодні стало відомо, що Бен Воллес офіційно пішов у відставку з посади міністра оборони Великобританії. Він обіймав цю посаду з 2019 року.

Раніше британські ЗМІ повідомляли, що ймовірними кандидатами на посаду міністра оборони Британії є Джон Глен - головний секретар Королівської Скарбниці та міністр збройних сил Джеймс Хіппі.

Також у ЗМІ припускали, що Міністерство оборони може очолити глава МЗС Анн-Марі Тревельян.

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