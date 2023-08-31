СМИ узнали, кто может возглавить Минобороны Британии

Преемником Бена Уоллеса на должности министра обороны Британии может стать Грант Шеппс. У него есть опыт работы в правительстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

Как отмечают британские СМИ, премьер-министр Британии Риши Сунак сегодня, 31 августа, назначит нового главу Министерства обороны. Вероятно, должность получит Грант Шеппс.

Шеппс сейчас возглавляет Министерство энергетики и углеродной нейтральности Британии. Ранее он занимал должности министра Кабинета министров, министра транспорта и недолго являлся министром внутренних дел (во время пребывания на посту премьера Лиз Трасс).

Следует отметить, что недавно Шеппс посещал Киев и решительно осудил российскую агрессию против Украины.

Уоллес ушел в отставку

Сегодня стало известно, что Бен Уоллес официально ушел в отставку с должности министра обороны Великобритании. Он занимал этот пост с 2019 года.

Ранее британские СМИ сообщали, что вероятными кандидатами на должность министра обороны Британии являются Джон Глен - главный секретарь Королевской Казны и министр вооруженных сил Джеймс Хиппи.

Также в СМИ предполагали, что Министерство обороны может возглавить младший министр иностранных лед Анн-Мари Тревельян.

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