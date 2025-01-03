ЗМІ дізналися дату наступного засідання у форматі "Рамштайн"

Формат "Рамштайн"

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії союзники України створили окремий формат для допомоги України. Першу зустріч Контактна група з оборони України провела на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині. Після цього засідання партнерів отримали однойменну назву.

Засідання "Рамштайну" проходять в очному форматі та онлайн.

У жовтні 2024 року у Німеччині мало відбудеться чергова зустріч партнерів, яку мав очолити президент США Джо Байден. Також очікувалася участь президента України Володимира Зеленського.

Проте очне засідання скасували, оскільки Байден переніс свій візит до Німеччини через потужний ураган, який накрив Флориду.

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