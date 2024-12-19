Умєров розповів, коли відбудеться наступний "Рамштайн"

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у січні 2025 року. На ньому обговорять подальші кроки для посилення безпеки в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони.

Як розповів міністр оборони України Рустем Умєров, він провів телефонну розмову зі своїм португальським колегою Нуну Мелу. Під час розмови він подякував португальським партнерам за підтримку України. У відповідь Мелу запевнив, що у 2025 році Португалія збереже рівень допомоги не нижче цьогорічного.

"У січні зустрінемося особисто в межах чергового засідання формату "Рамштайн". Плануємо детально обговорити подальші кроки для посилення безпекової співпраці між Україною та Португалією у 2025 році", - повідомив Умєров.

Зустрічі у форматі "Рамштайн"

Нагадаємо, наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський анонсував нове засідання у форматі "Рамштайн". Тоді він зазначив, що воно має відбутися "найближчими тижнями" і на ньому мав бути президент США Джо Байден.