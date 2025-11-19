ua en ru
ЗМІ дізналися, чому не відбулася зустріч Віткоффа і Зеленського в Туреччині

Туреччина, Середа 19 листопада 2025 21:04
ЗМІ дізналися, чому не відбулася зустріч Віткоффа і Зеленського в Туреччині Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і президент України Володимир Зеленський не зустрілися в Туреччині, оскільки український лідер привіз інший мирний план.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Неназваний американський чиновник розповів виданню, що Віткофф мав брати участь у Туреччині в тристоронній зустрічі за участю Зеленського і міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.

За його словами, зустріч відклали, коли стало зрозуміло, що Зеленський не зацікавлений в обговоренні плану Трампа. Він уточнив, що натомість голова української держави вирушив до Туреччини з планом, який Україна підготувала разом із європейськими союзниками. Його Росія нібито ніколи не прийме.

Водночас неназваний український чиновник зазначив, що зустріч було відкладено, тому що Зеленський попросив обговорити план у ширшому форматі, зокрема з європейськими країнами.

Другий американський чиновник заявив, що корупційний скандал в Україні став ще однією причиною перенесення зустрічі.

Він сказав, що Трамп уповноважив Віткоффа спробувати досягти угоди із Зеленським у Туреччині і підтримав рішення скасувати зустріч з українським президентом.

Зустріч Зеленського з Віткоффом

Нагадаємо, про можливу зустріч президента України Володимира Зеленського та спецпредставника президента США Стіва Віткоффа в Туреччині писали західні ЗМІ.

При цьому Зеленський не підтверджував таких планів. Глава української держави тільки заявляв про намір зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Сьогодні, 19 листопада, журналісти написали про те, що Віткофф відклав свою поїздку до Туреччини.

Новини
