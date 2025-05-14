ЗМІ дізналися, чому Угорщина і Словаччина раптово підтримали нові санкції ЄС проти РФ
Посли країн ЄС погодили 17-й пакет економічних санкцій проти Росії. Обмеження раптово підтримали Угорщина і Словаччина, які часто блокувати ухвалення санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Новий пакет включає заборони на експорт хімікатів, що використовуються для виробництва зброї, торгівельні обмеження для десятків компаній, причетних до обходу санкцій, та перелік з майже 200 нафтових танкерів російського "тіньового флоту".
Європейські дипломати повідомили виданню, що Угорщина та Словаччина, які відомі своїми проросійськими поглядами і які залишаються сильно залежними від імпорту російських енергоносіїв, підтримали пакет через його відносну слабкість.
Тим часом Швеція та Фінляндія заявили, що пакет санкцій має бути схвалений їхніми парламентами. Очікується, що обидві країни схвалять обмеження та повністю підтримують подальші санкції проти Москви.
Міністри фінансів Швеції та Литви вже закликали до 18-го пакету санкцій проти Москви після того, як Росія проігнорувала дедлайн щодо 30-денного припинення вогню, встановлений на 12 травня.
Санкції проти Росії
Нагадаємо, що 16-й пакет країни ЄС ухвалили напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У середу, 14 травня, посли ЄС погодили новий пакет санкцій. Це сталося на тлі можливих переговорів президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна у Туреччині.
Франція та Німеччини попередили Росію про нові жорсткі санкції, якщо Москва не погодиться на припинення вогню. Глава МЗС Франції збирається обговорити з американським сенатором Ліндсі Гремом нові санкції проти РФ, "які могли б задушити російську економіку раз і назавжди".
Раніше Грем запропонував законопроект про посилення американських санкцій проти Москви у разі блокування нею шляху до закінчення війни. Він передбачає 500% мит на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран.
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