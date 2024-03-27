ЗМІ дізнались, скільки втратить Україна за новим проектом безмитної торгівлі з ЄС

Зокрема, як пише видання, частково враховані вимоги Польщі й Франції - оновлений базовий період, який братимуть до уваги, визначаючи обсяги постачань української агропродукції.

"Орієнтуватися пропонують не лише на 2022 і 2023 роки, а і на другу половину 2021-го", - зазначають журналісти.

Звісно, проти таких нововведень, виступала Україна, яку підтримувала низка держав ЄС, виступаючи за надання їй можливості самостійно заробляти кошти на продажі, зокрема, своєї агропродукції. Проти поправок виступають, зокрема, Німеччина, Нідерланди, Фінляндія, країни Балтії, Люксембург.

В чому різниця

Як пише "Радіо Свобода", попередній проект домовленості, погоджений із Європарламентом, передбачав, що квоти на наступний період, котрий почнеться з червня цього року, розраховуватимуть, виходячи з обсягів українського агроімпорту за 2022-2023 роки, коли для нього вже діяли пільги - відсутність мит і квот.

Скільки коштів втратить Україна?

За оцінками Єврокомісії, озвучених на закритому засіданні послів країн-членів ЄС, яким презентували оновлений проєкт угоди, Україна втратить 86 млн євро, якщо друге півріччя 2021-го братимуть також за основу розрахунків.

"Загалом же обмеження, що базуватимуться на оцінках імпорту за половину 2021, 2022 і 2023 роки, оцінили у 331 млн євро втрат для українського бюджету", - йдеться у статті.

Польща й Франція, як повідомив співбесідник видання, підтримали оновлений варіант угоди, заручившись підтримкою низки країн ЄС, зокрема Італії, Угорщини, Австрії.