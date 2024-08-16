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ЗМІ дізнались, хто може стояти за розтратою коштів в "Укрнафті"

П'ятниця 16 серпня 2024 16:03
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ЗМІ дізнались, хто може стояти за розтратою коштів в "Укрнафті" Фото: ЗМІ дізнались, хто може стояти за розтратою коштів в "Укрнафті" (ukrnafta.com)
Автор: Олександр Мороз

Київська міська прокуратура веде розслідування щодо розтрати державних коштів в "Укргазвидобуванні", проте аналогічні спекуляції в "Укрнафті" залишаються без належної уваги з боку правоохоронних органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розслідування.

"Комерційний блок 'Укргазвидобування" під час укладання договорів з недобросовісними підрядниками очолювали Сергій Федоренко та Тетяна Сидоренко. Ці особи, залишивши за собою розгалужену систему корупційних схем, тепер впроваджують їх в іншому державному підприємстві - "Укрнафта", де займають аналогічні керівні посади", - йдеться в матеріалі.

Також стало відомо, що "Укрнафта" почала укладати контракти з тими ж підозрілими контрагентами на постачання залізобетонних плит.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Укрнафта" уклала договір зі швейцарською компанією AGTG SA на закупівлю метилтретинного бутилового етеру (МТБЕ) з переплатою.

За даними журналістів, ця закупівля, на суму понад 1 млрд гривень, не була відображена на сайті "Прозорро".

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Укргазвидобування Укрнафта
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