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СМИ узнали, кто может стоять за растратой средств в "Укрнафте"

Пятница 16 августа 2024 16:03
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СМИ узнали, кто может стоять за растратой средств в "Укрнафте" Фото: СМИ узнали, кто может стоять за растратой в "Укрнафте" (ukrnafta.com)
Автор: Александр Мороз

Киевская городская прокуратура ведет расследование по растрате государственных средств в "Укргаздобыче", однако аналогичные спекуляции в "Укрнафте" остаются без должного внимания со стороны правоохранительных органов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее расследование.

"Коммерческий блок 'Укргаздобычи" при заключении договоров с недобросовестными подрядчиками возглавляли Сергей Федоренко и Татьяна Сидоренко. Эти лица, оставив за собой разветвленную систему коррупционных схем, теперь внедряют их в другом государственном предприятии - "Укрнафта", где занимают аналогичные руководящие должности", - идется в материале.

Также стало известно, что "Укрнафта" начала заключать контракты с теми же подозрительными контрагентами на поставку железобетонных плит.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрнафта" заключила договор со швейцарской компанией AGTG SA на закупку метилтретичного бутилового эфира (МТБЭ) с переплатой.

По данным журналистов, эта закупка, на сумму более 1 млрд гривен, не была отражена на сайте "Прозорро".

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Укргаздобыча Укрнафта
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