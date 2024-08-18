Зменшуємо витрати на пальне: як зробити машину більш економічною

Бувають у житті ситуації, коли рахунки за бензин чи дизель стають відчутними для гаманця. Рецептів по рішенню проблеми декілька, і один з них – сам автомобіль. Чи можна зробити щось, щоб машина споживала менше пального? Відповідь позитивна, але за вагомий результат доведеться трохи поборотись.

Чому одна й та сама модель в руках різних власників споживає різну кількість пального? Фактично, складових тут дві – водійська майстерність власника і сам автомобіль. До апетиту якого теж може бути різний підхід.

Технічний стан

З чого слід почати, так це з приведення машини до гарного технічного стану. Адже є ціла низка систем, відхилення яких від заводських норм впливає на споживання пального.

Ходова частина. Про це не завжди згадують навіть досвідчені автомобілісти, але це має бути першим у переліку робіт з приведення машини до ладу: свобода обертання коліс. Перевірте, щоб гальмівні колодки повністю відходили від дисків та барабанів, не "підтираючи" їх. Також мають бути правильними кути встановлення коліс (так зване сходження і розвал), а люфти у підшипниках залишатись у межах норми. Бодай раз на місяць перевіряйте тиск у шинах, хай він буде на максимальному значенні з рекомендованого автовиробником діапазону. А якщо ви згодні на гірший комфорт при проїзді нерівностей, додайте 0,2 атм понад норму – машина буде котитись краще.

Паливна система двигуна. Якщо форсунки (стосується і бензинових, і дизельних моторів) неправильно розпилюють пальне, витрата буде вище паспортного значення. Відтак, форсунки – промити, паливні фільтри – поміняти, тиск в паливній магістралі – перевірити і забезпечити такий як слід.

Система запалювання. Проблема стосується бензинових моторів, і це справді проблема, адже багато які двигуни зовні успішно працюють і з обгорілими свічками, і з пробитими високовольтними дротами. Між тим пропуски іскри – ще одна причина перевитрати бензину. Власне, тут є сенс звернутись до досвідченого діагноста, який заразом перевірить роботу всіх елементів системи запалювання.

Датчики. Коли ви вже завітали до діагноста, попросіть його перевірити всі датчики двигуна. Сюрприз можу бути у тому, що один з них вийшов з ладу, але водій цього не помічає. Тому що часто машина при відмові одного з них продовжує їздити, але – в так званому аварійному режимі, який передбачає можливість тільки доїхати до СТО. Зрозуміло, що перевитрата бензину чи дизпального при цьому гарантована.

Прогрів двигуна. Всі паспортні характеристики – у тому числі і заявлену витрату пального – автомобіль демонструє при робочій температурі двигуна. При тому що насправді мотор може подовгу залишатись не прогрітим як слід, про що водій не здогадується. Отже, треба перевірити справність системи охолодження, в першу чергу термостат (термостати). Узимку корисно мати утеплювач капоту, який прискорює прогрів силового агрегата після стоянки.

Дорого, але ефективно

Якщо власник налаштований рішуче, можна провести машині чип-тюнінг – переналаштувати ЕБУ, електронний блок управління двигуна. Спеціальні компанії мають готові пакети налаштувань для всіх поширених в Україні моделей, як для підвищення віддачі двигуна, так і для підвищення його економічності. Зворотнім боком цієї медалі буде втрата динаміки, разом з якою доведеться перейти на стриманий стиль їзди – щоб у намаганні досягти звичного ривка знову таки не натрапити на перевитрату пального.

Коротко

Незалежно від того, доводили ви машину до технічної досконалості, чи ні, принципово вплинути на її апетит може стиль керування. При тому необов’язково вдаватись до радикальних, спеціальних прийомів економії. Адже просто акуратний, стриманий стиль водіння допоможе витрачати на пальне суттєво менше, аніж при агресивному драйві з постійними прискореннями, гальмуваннями та ігноруванням розвитку ситуації. Точну цифру економії назвати важко, але 15 – 20 % – результат цілком реальний.