UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зменшить ціну перемоги. Кулеба закликав якнайшвидше передати Україні системи Patriot

Фото: Кулеба закликав якнайшвидше передати Україні системи Patriot (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україна розпочала переговори про виділення ЗСУ комплексів Patriot у перші дні російського вторгнення, але зараз настав час ухвалення рішення.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми почали нашу розмову про передачу комплексів Patriot на самому початку війни — навіть фактично перед війною. Але тепер настав час приймати рішення. Не приховуватиму, що це було б величезною допомогою. Це справді допомогло б нам захистити країну та мінімізувати ціну, яку ми сплачуємо за виживання взимку", - заявив Кулеба.

Міністр закордонних справ України також заявив, що він не має жодного сумніву в тому, що Україна переживе цієї зими.

"Питання у тому, якою буде ціна проходження цієї зими. І, безумовно, наявність ППО Patriot, наявність інших передових систем ППО, їх доставка в Україну протягом тижнів, а не місяців, значно знизить ціну. І дозволить нам захистити наші міста та нашу критично важливу енергетичну інфраструктуру", - наголосив він.

Раніше Кулеба заявив, що українські посольства останнім часом 17 разів отримували різні посилки та листи з погрозами, а також вибуховими речовинами.

Також за словами глави МЗС України, уряд почав переговори з Німеччиною щодо надання систем протиповітряної оборони Patriot.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниДмитро КулебаПВО