Зменшить ціну перемоги. Кулеба закликав якнайшвидше передати Україні системи Patriot

Україна розпочала переговори про виділення ЗСУ комплексів Patriot у перші дні російського вторгнення, але зараз настав час ухвалення рішення.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ми почали нашу розмову про передачу комплексів Patriot на самому початку війни — навіть фактично перед війною. Але тепер настав час приймати рішення. Не приховуватиму, що це було б величезною допомогою. Це справді допомогло б нам захистити країну та мінімізувати ціну, яку ми сплачуємо за виживання взимку", - заявив Кулеба.

Міністр закордонних справ України також заявив, що він не має жодного сумніву в тому, що Україна переживе цієї зими.

"Питання у тому, якою буде ціна проходження цієї зими. І, безумовно, наявність ППО Patriot, наявність інших передових систем ППО, їх доставка в Україну протягом тижнів, а не місяців, значно знизить ціну. І дозволить нам захистити наші міста та нашу критично важливу енергетичну інфраструктуру", - наголосив він.