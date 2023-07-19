Злякалися санкцій від США? Киргизстан посилить контроль за експортом товарів

Згідно з вжитими заходами, продукцію подвійного призначення тепер можна буде ввозити та вивозити з країни лише після надання всіх необхідних дозвільних документів. У відомстві визнали, що в 2022 році в Казахстані було затримано 14 китайських дронів DJI Agras T30, які везли до РФ з Киргизстану.

У міністерстві уточнили, що компанія-постачальник не зверталася за отриманням документів на імпорт у 2022 році. Відомство стверджує, що це було єдине порушення експортного контролю, і компанія понесла відповідальність.

Санкції проти Киргизстану

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати готують санкції проти Киргизстану за допомогу Росії в обході низки економічних обмежень. Зокрема, країна постачає підсанкційне обладнання та електроніку.

Експорт Киргизстану до Росії стрімко зріс у 2022 році, збільшившись на 250% порівняно з попереднім роком до вторгнення в Україну.

За словами американських чиновників, санкції або внесення до "чорного списку" компаній, які звинувачуються в порушеннях, можуть запровадити вже цього тижня.