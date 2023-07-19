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Испугались санкций от США? Кыргызстан усилит контроль экспорта товаров

Фото: Кыргызстан усилит контроль экспорта товаров двойного назначения (flickr.com/chrisnuan)
Автор: Константин Широкун

Таможенная служба Кыргызстана усилила меры экспортного контроля за товарами двойного назначения после консультаций с США и странами Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики и коммерции страны.

Согласно принятым мерам, продукцию двойного назначения теперь можно будет ввозить и вывозить из страны только после предоставления всех необходимых разрешительных документов. В ведомстве признали, что в 2022 году в Казахстане были задержаны 14 китайских дронов DJI Agras T30, которые везли в РФ из Кыргызстана.

В министерстве уточнили, что компания-поставщик не обращалась за получением документов на импорт в 2022 году. Ведомство утверждает, что это было единственное нарушение экспортного контроля и компания понесла ответственность.

Санкции против Кыргызстана

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовят санкции против Кыргызстана за помощь России в обходе ряда экономических ограничений. В частности, страна поставляет подсанкционное оборудование и электронику.

Экспорт Кыргызстана в Россию стремительно вырос в 2022 году, увеличившись на 250% по сравнению с предыдущим годом, до вторжения в Украину.

По словам американских чиновников, санкции или внесение в "черный список" компаний, обвиняемых в нарушениях, могут ввести уже на этой неделе.

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