Злякалися бунту Пригожина? У Росії заговорили про закон для контролю ПВК

Він заявив, що зараз у Держдумі продовжують працювати в усіх напрямках діяльності збройної структури держави, а ПВК є однією з її компонентів.

Російський депутат заявив, що учасники ПВК "Вагнера", які були в Ростові-на-Дону, "нічого поганого не робили", оскільки "виконували накази свого командування".

При цьому Картаполов заявив, що "вагнерівці" нікого не кривдили і нічого не ламали, і до них ні в кого немає претензій - "ні у жителів Ростова, ні у військовослужбовців Південного військового округу, ні у правоохоронних органів".

Депутат зазначив, що на сьогодні доля самої ПВК "Вагнера" до кінця не визначена. При цьому він вважає, що забороняти її не потрібно.

Переворот у Росії

Між власником ПВК "Вагнера" і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу кілька місяців триває конфлікт. Пригожин звинувачує Міноборони РФ у поразках в Україні.

Навесні він заявив, що буде виводити своїх бойовиків із Бахмута через нібито брак боєприпасів. У червні "вагнерівці" дійсно вийшли з Бахмута, на позиціях їх замінила регулярна армія.

Днями конфлікт між Пригожиним та керівництвом РФ загострився. Ватажок заявив, що війська РФ нібито вдарили по тилу його найманців. Він заявив, що збирається "йти на Москву", і почав із Ростова.

Учора Пригожин анонсував, що його війська вже перетнули державні кордони і зараз рухаються Ростовською областю, а вранці "вагнерівці" зайняли військові об'єкти в Ростові.

Однак надвечір Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт і похід на Москву.

Детальніше про бунт Пригожина в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна .

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