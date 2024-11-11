Зловживання при отриманні інвалідності: у МСЕК та обласних прокуратурах проходять обшуки

Як зазначили в Офісі генпрокурора, ці заходи є частиною комплексної боротьби з корупцією та зловживанням службовим становищем в органах прокуратури та системі медико-соціальної експертизи.

Обшуки проводяться у кількох обласних прокуратурах, лікарнях та МСЕК, де були виявлені факти видачі довідок з ознаками фальсифікацій. Вилучено медичну документацію та особові справи, що можуть слугувати доказами у розслідуванні. Триває робота зі встановлення ланцюгів причетних осіб.

Комплексні слідчі (розшукові) дії включають допити свідків та перевірку правомірності медичних висновків, на підставі яких було встановлено групи інвалідності.

Фото: у МСЕК та обласних прокуратурах проходять обшуки (t.me/pgo_gov_ua)

Разом з цим Офіс генпрокурора продовжує службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності, яке охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат.

Станом на сьогодні в органах прокуратури усіх рівнів налічується 523 прокурори, які мають інвалідність. Цей показник становить менше ніж 6% від загальної чисельності прокурорів і не перевищує 10% по прокуратурах.

Значне перевищення цього відсотку спостерігається в прокуратурах Хмельницької (29%) та Черкаської областей (27%).

Двом прокурорам встановлено І групу інвалідності, 328 - ІІ групу та 193 - ІІІ групу. Серед них 348 або 67% - чоловіки, 175 або 33% - жінки.

386 прокурорів або 74% - отримали первинне рішення МСЕК про встановлення інвалідності в період до 2022 року.

Зазначається, що відповідно до ст. 86 Закону "Про прокуратуру" прокурори, визнані особами з інвалідністю I або II групи, мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за вислугу років за наявності відповідного 10-річного стажу.

229 прокурорів або близько 70% від числа тих, хто мають І та ІІ групи, отримують пенсію на таких підставах. Майже половина від загальної суми пенсій, що виплачується цим працівникам щомісяця, припадає на органи прокуратури Черкаської та Хмельницької областей.

Чинним законодавством МСЕК зобовʼязані надсилати за місцем роботи особи з інвалідністю повідомлення щодо групи інвалідності та причини її встановлення.

Водночас такі повідомлення від МСЕК до органів прокуратури надходили лише у поодиноких випадках (наразі встановлено лише 10 таких випадків). 25 жовтня 2024 року наказом Генерального прокурора внесено зміни до Інструкції з обліку кадрів, якими прокурорів зобов'язано інформувати кадрові підрозділі про встановлення їм інвалідності.