Зловмисники створюють фейкові профілі для обману родин військовополонених: нова схема

Фейкові акаунти: У соцмережах зловмисники створюють профілі, видаючи себе за звільнених військових. Вони обіцяють надати інформацію про тих, кого нібито "бачили" або "знають". Після цього вимагають гроші за послуги або на підтримку неіснуючих "пошукових груп".