Злоумышленники создают фейковые профили для обмана семей военнопленных: новая схема

Злоумышленники создают фейковые аккаунты в соцсетях, представляясь освобожденными военнопленными или военнослужащими, которые якобы имеют информацию о пропавших.

Как действуют мошенники

Фейковые аккаунты : В соцсетях злоумышленники создают профили, выдавая себя за освобожденных военных. Они обещают предоставить информацию о тех, кого якобы "видели" или "знают". После этого требуют деньги за услуги или на поддержку несуществующих "поисковых групп".

Тематические Telegram-каналы: В мессенджерах мошенники организовывают группы, куда приглашают родственников военнопленных. В этих каналах выманивают персональные данные, которые могут быть использованы для дальнейшего мошенничества.

Куда обращаться

В случае подозрения на мошенничество сообщайте об этом в правоохранительные органы и избегайте любых контактов с мошенниками. Надежными источниками информации являются официальные структуры, которые занимаются вопросами военнопленных и пропавших без вести.