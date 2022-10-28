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Зловмисник напав на будинок Пелосі, поранено її чоловіка

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Вашингтон, П'ятниця 28 жовтня 2022 16:16
Зловмисник напав на будинок Пелосі, поранено її чоловіка Фото: речник палати представників США Ненсі Пелосі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На будинок спікера палати представників США Ненсі Пелосі було скоєно напад. В результаті зловмисник поранив її чоловіка, його госпіталізовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Пол Пелосі, чоловік спікера палати представників, отримав поранення після проникнення злочинця до будинку пари в Каліфорнії рано-вранці в п'ятницю. Самої Пелосі вдома в момент нападу не було.

Нападник перебуває під вартою, мотиви нападу розслідуються. Пол Пелосі доставлений до лікарні, де отримує медичну допомогу і, як очікується, повністю одужає.

Раніше Пелосі заявила, що США засуджують дії Росії та президента РФ Володимира Путіна. У Вашингтоні впевнені, що Кремль обов'язково програє у війні, що розв'язана проти України і підтримуватимуть українців до перемоги.

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