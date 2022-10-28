Зловмисник напав на будинок Пелосі, поранено її чоловіка

На будинок спікера палати представників США Ненсі Пелосі було скоєно напад. В результаті зловмисник поранив її чоловіка, його госпіталізовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Пол Пелосі, чоловік спікера палати представників, отримав поранення після проникнення злочинця до будинку пари в Каліфорнії рано-вранці в п'ятницю. Самої Пелосі вдома в момент нападу не було.

Нападник перебуває під вартою, мотиви нападу розслідуються. Пол Пелосі доставлений до лікарні, де отримує медичну допомогу і, як очікується, повністю одужає.