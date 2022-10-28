Злоумышленник напал на дом Пелоси, ранен ее муж

На дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси было совершено нападение. В результате злоумышленник ранил ее мужа, он госпитализирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Пол Пелоси, муж спикера палаты представителей, получил ранение после проникновения преступника в дом пары в Калифорнии рано утром в пятницу. Самой Пелоси дома в момент нападения не было.

Нападавший находится под стражей, мотивы нападения расследуются. Пол Пелоси доставлен в больницу, где получает медицинскую помощь и, как ожидается, полностью выздоровеет.