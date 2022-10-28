Злоумышленник напал на дом Пелоси, ранен ее муж
На дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси было совершено нападение. В результате злоумышленник ранил ее мужа, он госпитализирован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Пол Пелоси, муж спикера палаты представителей, получил ранение после проникновения преступника в дом пары в Калифорнии рано утром в пятницу. Самой Пелоси дома в момент нападения не было.
Нападавший находится под стражей, мотивы нападения расследуются. Пол Пелоси доставлен в больницу, где получает медицинскую помощь и, как ожидается, полностью выздоровеет.
Ранее Пелоси заявила, что США осуждают действия России и президента РФ Владимира Путина. В Ващингтоне уверены, что Кремль обязательно проиграет в войне, развязанной против Украины и будут поддерживать украинцев до победы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.