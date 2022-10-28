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Злоумышленник напал на дом Пелоси, ранен ее муж

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Вашингтон, Пятница 28 октября 2022 16:16
Злоумышленник напал на дом Пелоси, ранен ее муж Фото: спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси было совершено нападение. В результате злоумышленник ранил ее мужа, он госпитализирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Пол Пелоси, муж спикера палаты представителей, получил ранение после проникновения преступника в дом пары в Калифорнии рано утром в пятницу. Самой Пелоси дома в момент нападения не было.

Нападавший находится под стражей, мотивы нападения расследуются. Пол Пелоси доставлен в больницу, где получает медицинскую помощь и, как ожидается, полностью выздоровеет.

Ранее Пелоси заявила, что США осуждают действия России и президента РФ Владимира Путина. В Ващингтоне уверены, что Кремль обязательно проиграет в войне, развязанной против Украины и будут поддерживать украинцев до победы.

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