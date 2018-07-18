Злоупотребления в "Укрзализныце": пятерым лицам сообщено о подозрении

Местонахождение трех из них пока не установлено

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении должностным лицам ПАО "Укрзализныця" и представителям ООО "Вог Аэро Джет", которые подозреваются в нанесении ущерба компании на 92 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В частности, в совершении преступления, квалифицированного по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением") подозреваются:

экс-руководитель Филиала "Центр обеспечения производства" ("ЦОП") ПАО "Укрзализныця" (действующий на момент совершения преступления);

экс-заместитель руководителя Филиала "ЦОП" УЗ (действующий на момент совершения преступления);

руководитель отдела нефтепродуктов управления учета нефтепродуктов и складского хозяйства Филиала "ЦОП" УЗ;

куратор компании-поставщика топлива - доверенное лицо конечных владельцев финансово-промышленной группы, в состав которой входит компания-поставщик топлива "Укрзализныци";

лицо, подчиненное куратора, ответственное за поиск и сопровождение государственных закупок нефтепродуктов, в которых принимала участие компания-поставщик топлива "Укрзализныци".

"Поскольку местонахождение трех из указанных лиц - экс-руководителя Филиала, куратора компании-поставщика и его подчиненного - пока не установлено, им сообщено о подозрении в способ, предусмотренный ч.1 ст. 278 Уголовного процессуального кодекса Украины. В отношении остальных подозреваемых решается вопрос об избрании мер пресечения", - сообщают в НАБУ.

Напомним, 21 июня главного инженера производственного подразделения локомотивного депо Киев-Пассажирский регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" обвинили в причинении ущерба на 500 тыс. гривен ПАО "Укрзализныця" и злоупотреблении служебным положением.

Чиновника обвиняют в организации сделки, которая привела к закупке некачественной продукции, что нанесло государственным интересам финансового ущерба и повлекло тяжкие последствия.