Зловживання в "Укрзалізниці": п'ятьом особам повідомлено про підозру
Місцезнаходження трьох із них наразі не встановлено
Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру посадовцям ПАТ "Укрзалізниця" та представникам ТОВ "Вог Аеро Джет", які підозрюються у завданні збитків компанії на 92 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Зокрема, у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем") підозрюються:
- екс-керівник Філії "Центр забезпечення виробництва" ("ЦЗВ") ПАТ "Укрзалізниця" (чинний на момент вчинення злочину);
- екс-заступник керівника Філії "ЦЗВ" УЗ (чинний на момент вчинення злочину);
- керівник відділу нафтопродуктів управління обліку нафтопродуктів та складського господарства Філії "ЦЗВ" УЗ;
- куратор компанії-постачальника палива - довірена особа кінцевих власників фінансово-промислової групи, до складу якої входить компанія-постачальник палива "Укрзалізниці";
- особа, підлегла куратора, відповідальна за пошук та супроводження державних закупівель нафтопродуктів, у яких приймала участь компанія-постачальник палива "Укрзалізниці".
"Оскільки місцезнаходження трьох із зазначених осіб - екс-керівника Філії, куратора компанії-постачальника та його підлеглого - наразі не встановлено, про підозру їм повідомлено у спосіб, передбачений ч.1 ст.278 Кримінального процесуального кодексу України. Стосовно решти підозрюваних - вирішується питання обрання запобіжних заходів", - повідомляють у НАБУ.
Нагадаємо, 21 червня головного інженера виробничого підрозділу локомотивного депо Київ-Пасажирський регіональної філії "Південно-Західна залізниця" звинуватили у спричиненні збитків на 500 тис. гривень ПАТ "Укрзалізниця" та зловживанні службовим становищем.
Посадовця звинувачують у організації угоди, яка призвела до закупівлі неякісної продукції, що завдало державним інтересам фінансової шкоди та спричинило тяжкі наслідки.