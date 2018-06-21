Главный инженер "Укрзализныци" нанес ущерб предприятию на полмиллиона гривен

Также он злоупотреблял служебным положением

Главного инженера производственного подразделения локомотивного депо Киев-Пассажирский регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" обвинили в причинении ущерба на 500 тыс. гривен ПАО "Укрзализныця" и злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Подозреваемого чиновника обвиняют в организации сделки, которая привела к закупке некачественной продукции, что нанесло государственным интересам финансового ущерба и повлекшее тяжкие последствия", - говорится в сообщении прокуратуры города Бровары.

Так сообщается, что в течение июня - сентября 2016 года на выполнение условий договоров о поставке товаров, заключаемых между ПАО "Украинская железная дорога" и двумя обществами до производственного подразделения локомотивного депо Киев-Пассажирский поступили колодки секционные для электровозов серии ЧС в количестве 3 600 шт, которые по своему химическому составу не соответствовали условиям договоров.

Однако, главный инженер, используя свое служебное положение, действуя вопреки интересам службы и в интересах обществ-поставщиков, будучи осведомленным с техническими условиями, которым должна отвечать колодка секционная для электровозов серии ЧС, организовал приемки некачественного товара.

Отмечается, что подозреваемый, работая в должности главного инженера производственного подразделения локомотивного депо Киев-Пассажирский регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" ПАО "Укрзализныця", будучи должностным лицом, занимался организацией входного контроля качества и количества продукции, поступающей в депо, а также будучи председателем соответствующей комиссии, отвечал за проведение входного контроля

"Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины", - говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновников концерна "Укроборонпром" задержали на взятке.