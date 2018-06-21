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Злоумышленникам, избившим пограничников в Мариуполе, сообщили о подозрении

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 11:34
Фото: Фото: Нацполиция (Security Service of Ukraine)
Фото: Фото: Нацполиция (Security Service of Ukraine)

Прокуратурой готовится ходатайство в суд

Злоумышленникам, которые в Мариуполе (Донецкая область) избили сотрудников Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), сообщили о подозрении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

"Мариупольской местной прокуратурой № 1 установлено наличие достаточных доказательств для сообщения о подозрении двум мужчинам 1999 года рождения в совершении хулиганства, а именно - грубого нарушения общественного порядка, совершенного группой лиц по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, то есть преступления, предусмотренного ч . 2 ст. 296 УК Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются все участники хулиганских действий, которые произошли в развлекательном заведении.

Прокуратурой готовится ходатайство в суд о применении в отношении подозреваемых меры пресечения.

7 июня произошла драка в мариупольском кафе. На место были направлены наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции.

Между группой посетителей и охраной заведения произошла ссора, в результате которой 34-летний мужчина получил перелом нижней челюсти. Также телесные повреждения получила 30-летняя женщина.

Вчера сотрудниками Центрального отдела полиции было установлено, что к избиению двух офицеров Государственной пограничной службы Украины причастны двое мужчин 1999 года рождения.

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 45 тыс. человек Полиция задержала двух подозреваемых в избиении пограничников в Мариуполе
Теги публикации: Донецк, Государственная пограничная служба, драка, Мариуполь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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