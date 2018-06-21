Зловмисникам, які побили прикордонників у Маріуполі, повідомили про підозру

Прокуратурою готується клопотання до суду

Зловмисникам, які в Маріуполі (Донецька область) побили співробітників Державної прикордонної служби України (ДПСУ), повідомили про підозру. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області.

"Маріупольською місцевою прокуратурою № 1 встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру двом чоловікам 1999 року народження у вчиненні хуліганства, а саме - грубого порушення громадського порядку, вчиненого групою осіб за мотивами явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, тобто злочину, передбаченого ч 2 ст. 296 КК України", - йдеться в повідомленні.

В даний час у кримінальному провадженні тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюються всі учасники хуліганських дій, які сталися у розважальному закладі.

Прокуратурою готується клопотання до суду про застосування щодо підозрюваних запобіжного заходу.

7 червня сталася бійка в маріупольському кафе. На місце були направлені наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції.

Між групою відвідувачів та охороною закладу сталася сварка, в результаті якої 34-річний чоловік отримав перелом нижньої щелепи. Також тілесні ушкодження отримала 30-річна жінка.

Вчора співробітниками Центрального відділу поліції було встановлено, що до побиття двох офіцерів Державної прикордонної служби України причетні двоє чоловіків 1999 року народження.