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Зловмисникам, які побили прикордонників у Маріуполі, повідомили про підозру

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 11:34
Фото: Нацполиция (Security Service of Ukraine)
Фото: Нацполиция (Security Service of Ukraine)

Прокуратурою готується клопотання до суду

Зловмисникам, які в Маріуполі (Донецька область) побили співробітників Державної прикордонної служби України (ДПСУ), повідомили про підозру. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області.

"Маріупольською місцевою прокуратурою № 1 встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру двом чоловікам 1999 року народження у вчиненні хуліганства, а саме - грубого порушення громадського порядку, вчиненого групою осіб за мотивами явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, тобто злочину, передбаченого ч 2 ст. 296 КК України", - йдеться в повідомленні.

В даний час у кримінальному провадженні тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюються всі учасники хуліганських дій, які сталися у розважальному закладі.

Прокуратурою готується клопотання до суду про застосування щодо підозрюваних запобіжного заходу.

7 червня сталася бійка в маріупольському кафе. На місце були направлені наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції.

Між групою відвідувачів та охороною закладу сталася сварка, в результаті якої 34-річний чоловік отримав перелом нижньої щелепи. Також тілесні ушкодження отримала 30-річна жінка.

Вчора співробітниками Центрального відділу поліції було встановлено, що до побиття двох офіцерів Державної прикордонної служби України причетні двоє чоловіків 1999 року народження.

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Теги публікації: Донецьк, Государственная пограничная служба, драка, Маріуполь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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