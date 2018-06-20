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Интервью

Полиция задержала двух подозреваемых в избиении пограничников в Мариуполе

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 14:04
Фото: Нацполіція (Security Service of Ukraine)
Фото: Нацполіція (Security Service of Ukraine)

Подозреваемым грозит до 5 лет ограничения свободы

Сотрудниками Центрального отдела полиции установлено, что к избиению двух офицеров Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) причастны двое мужчин 1999 года рождения. Предварительно установлено, что данные лица проходили стажировку в службе охраны предприятия, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Донецкой области.

"Им инкриминируется ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Подозреваемым грозит до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет лишения свободы",- говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Устанавливаются другие участники конфликта.

Полные обстоятельства происшествия выясняются.

Также отмечается, что Уголовное производство по данному факту переквалифицировано на ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 17 июня произошла драка в мариупольском кафе. На место были направлены наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции.

Между группой посетителей и охраной заведения произошла ссора, в результате которой 34-летний мужчина получил перелом нижней челюсти. Также телесные повреждения получила 30-летняя женщина.

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Теги публикации: Донецк, Мариуполь, полиция, драка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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