Злотий знову зріс до 11 гривень

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий знову перевищив 11 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 12 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0292 гривень за 1 злотий (+0,05 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,65 гривень і продають по 11,12 гривень. Курс не змінився порівняно з попереднім днем.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара до гривні. Долар почав дорожчати з 9 травня.

Офіційний курс на 12 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,547 гривень за 1 долар (+0,0357 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,7528 гривень за 1 євро (-0,1342 грн).