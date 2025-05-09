Злотый снова вырос до 11 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый снова превысил 11 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 12 мая 2025 года установлен на таком уровне: 11,0292 гривен за 1 злотый (+0,05 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,65 гривен и продают по 11,12 гривен. Курс не изменился по сравнению с предыдущим днем.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне. Доллар начал дорожать с 9 мая.

Официальный курс на 12 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,547 гривен за 1 доллар (+0,0357 грн).

Официальный курс евро составит 46,7528 гривен за 1 евро (-0,1342 грн).