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Злотий різко подешевшав після історичного максимуму

Фото: курс злотого впав на 22 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після історичного максимуму напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 7 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,7023 гривень за 1 злотий (-0,2274 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,70 гривень і продають по 10,80 гривень. Курс упав на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав до мінімуму з середини жовтня 2024 року.

Офіційний курс на 7 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1941 гривень за 1 долар (-0,1485 грн).

Нижчим курс був тільки 14 жовтня минулого року - 41,1891 грн/долар.

Офіційний курс євро становитиме 45,5524 гривень за 1 євро (-0,3007 грн).

 

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