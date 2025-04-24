Злотий подорожчав до гривні після дводенного зниження

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Американська валюта дорожчає третій день поспіль, але зростання сповільнилося.

Офіційний курс на 25 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,689 гривень за 1 долар (+0,0183 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,4171 гривень за 1 євро (-0,1250 грн).

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