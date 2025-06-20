Злотий подорожчав до гривні до максимуму

Офіційний курс на 23 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3027 гривень за 1 злотий (+0,1132 грн).

Попередній максимум був 17 червня - 11,2760.



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,10 гривень і продають по 11,40 гривень. Курс зріс на 10 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.